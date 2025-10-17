Германия конфискует 720 миллионов евро у российского банка

Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне по запросу Генеральной прокуратуры ФРГ инициировал производство по делу с целью изъятия более 720 миллионов евро, принадлежащих одному из российских банков. Эти средства были заморожены в Германии в рамках санкций Евросоюза.
Как сообщается в заявлении суда, в июне 2022 года банк, название которого не разглашается, попал в санкционный список ЕС, и его средства на счету во Франкфурте-на-Майне были арестованы. Несмотря на это, после заморозки, предположительно, неустановленные представители банка предприняли попытку вывести более 720 миллионов евро, но эта операция была заблокирована.
В связи с этим в Германии было начато расследование по подозрению в попытке нарушения запрета на распоряжение замороженными активами. Планируется, что конфискованные средства в размере более 720 миллионов евро будут переданы в государственную казну ФРГ. Судом назначено разбирательство по существу, дата которого будет определена позднее, передает ТАСС.
Ранее Бельгия потребовала от стран ЕС юридических гарантий и разделения рисков по плану использования замороженных российских активов для «репарационного» кредита Украине на 140 миллиардов евро, написало 9 октября издание Politico. Отмечается, что большая часть активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.