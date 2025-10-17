Германия конфискует 720 миллионов евро у российского банка

Как сообщается в заявлении суда, в июне 2022 года банк, название которого не разглашается, попал в санкционный список ЕС, и его средства на счету во Франкфурте-на-Майне были арестованы. Несмотря на это, после заморозки, предположительно, неустановленные представители банка предприняли попытку вывести более 720 миллионов евро, но эта операция была заблокирована.