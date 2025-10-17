В Калининграде пройдут общественные обсуждения по размещению гостиницы

Речь идёт о территории с кадастровым номером 39:15:110841:375.
Обсуждения продлятся с 16 октября по 6 ноября 2025 года.
С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте администрации Калининграда (www.klgd.ru) в разделе «Направления деятельности — Строительство — Общественные обсуждения, публичные слушания — Условно разрешённый вид использования».
Экспозиция проекта будет организована в двух местах:
МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» (ЦДОД)Адрес: г. Калининград, пл. Победы, 1 (вход со стороны проспекта Гвардейского) Срок: с 24 по 29 октября 2025 годаВремя работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00;
Центральная городская библиотека им. А. П. ЧеховаАдрес: г. Калининград, проспект Московский, 39Срок: с 24 по 29 октября 2025 годаВремя работы: вторник — пятница с 11:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и направить свои предложения и замечания в установленный срок.