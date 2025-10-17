Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с делегацией сторонников Киева в столице Соединённых Штатов, состоящей из двух человек, заявил Чей Боуз.
«Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека», — с иронией написал журналист из Ирландии на своей странице в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что делегация Украины встретилась в Соединённых Штатах с представителями военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.
Накануне журналист Чей Боуз напомнил генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте о бессмысленности помощи Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
