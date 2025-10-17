Ричмонд
Самолет МС-21 готовят к сертификации в 2026 году

Россия создает лайнер полностью самостоятельно — от материалов до сложных систем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Российские сенаторы во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкином посетили Иркутский авиазавод, где проходит ключевой этап подготовки отечественного лайнера МС-21 к сертификации. Как сообщили КП-Иркутск в Госкорпорации Ростех, этот процесс находится в активной фазе: выполняются сертификационные полеты, идут стендовые испытания и готовится документация. Все необходимые мероприятия будут завершены к концу следующего года, что позволит одобрить самолет для гражданской эксплуатации.

— Самолет насчитывает более 200 систем и подсистем, — сказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. — В завершающей стадии одобрения находятся пять ключевых компонентов. Россия создает лайнер полностью самостоятельно — от материалов до сложных систем.

Для серийного выпуска МС-21 на заводе построили новый цех окончательной сборки, логистический центр и ангар, а также обновляется станочный парк. Например, ввод станков для обработки титана в разы ускорит производство деталей.

Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что параллельно с развитием производства ведется работа по созданию комфортных условий для сотрудников: строится жилье, ремонтируются социальные объекты и улучшается транспортная доступность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что новый аэропорт Иркутска начнут строить в 2028 году.