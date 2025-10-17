Самолет МС-21 готовят к сертификации в 2026 году

Российские сенаторы во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкином посетили Иркутский авиазавод, где проходит ключевой этап подготовки отечественного лайнера МС-21 к сертификации. Как сообщили КП-Иркутск в Госкорпорации Ростех, этот процесс находится в активной фазе: выполняются сертификационные полеты, идут стендовые испытания и готовится документация. Все необходимые мероприятия будут завершены к концу следующего года, что позволит одобрить самолет для гражданской эксплуатации.