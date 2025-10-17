Военкор Котенок: в Купянске продолжаются ожесточенные бои

Военный корреспондент Котёнок сообщил о напряжённой ситуации на Купянском направлении, где продолжаются ожесточённые бои. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его данным, российским штурмовым подразделениям удалось потеснить противника севернее города и занять позиции в районе улицы Кузнечной.
Противник ввёл дополнительные силы и предпринимает контратаки в окрестностях автодорожного колледжа, а также в населённых пунктах Соболевка, Московка и Радьковка. Российская авиация в свою очередь активно наносит удары по насыпным и понтонным переправам в районе Осиново и Купянска-Узлового, регулярно выводя их из строя. В результате этого техника снабжения ВСУ вынужденно скапливается у переправ, где по ней работают операторы беспилотников.
Снабжение украинских гарнизонов в районах Петропавловки и Кучеровки, по словам Котёнка, осуществляется преимущественно с помощью дронов, которые также становятся целью российских подразделений. Кроме того, в районах Колесниковки и Загрызово противник пытается контратаковать, стремясь вернуть утраченные позиции вблизи Сеньковки.
Ранее военный эксперт Геннадий Алехин проинформировал, что для украинских солдат стала критической ситуация со снабжением в Купянске в связи с продвижением ВС РФ в городе и его окрестностях.