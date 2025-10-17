Военкор Котенок: в Купянске продолжаются ожесточенные бои

Противник ввёл дополнительные силы и предпринимает контратаки в окрестностях автодорожного колледжа, а также в населённых пунктах Соболевка, Московка и Радьковка. Российская авиация в свою очередь активно наносит удары по насыпным и понтонным переправам в районе Осиново и Купянска-Узлового, регулярно выводя их из строя. В результате этого техника снабжения ВСУ вынужденно скапливается у переправ, где по ней работают операторы беспилотников.