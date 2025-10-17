Трамп: Путин не одобрил поставку Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным поднималась тема возможной поставки ракет Tomahawk Украине.
По словам американского президента, Путин выразил негативную реакцию на эту идею.
Отвечая на вопрос журналистки о том, убеждал ли его Путин отказаться от передачи ракет, Трамп с сарказмом сказал: «Вы что, думаете, он бы сказал: “Пожалуйста, продайте Tomahawk (Киеву — прим. “ВМ”)?”.
Он пояснил, что намеренно затронул этот вопрос в «немного курьезном» ключе, спросив Путина, «возражал бы он», если бы США передали «пару тысяч Tomahawk противоположной стороне».
Трамп добавил, что никто не хочет, чтобы в их сторону летели Tomahawk, назвав эти крылатые ракеты «невероятно разрушительным оружием», передает ТАСС.
Трамп в четверг, 16 октября, выступая перед журналистами, дал понять, что Вашингтон не сможет предоставить Украине ракеты Tomahawk. По словам американского лидера, Соединенным Штатам также необходимо это оружие.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях Москвы и Вашингтона. Глава государства также подчеркнул, что Россия будет сбивать ракеты Tomahawk. Он добавил, что такое оружие способно нанести ущерб стране.