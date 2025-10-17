Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России десять аэропортов ограничили на прием и выпуск рейсов

В ночь на 17 октября десять аэропортов России ограничили на работу.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 17 октября в России ограничили на прием и выпуск рейсов десять аэропортов. Некоторые из них недоступны для полетов уже более трех часов. Последней, к 03:10 по Москве, воздушной гаванью, на которую наложили ограничения, стал аэропорт Казани. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.

С вечера 16 октября на работу ограничен аэропорт Саратова. В 00:20 усиленные меры безопасности предприняли также в воздушных гаванях Калуги и Самары.

Позже ограничения ввели в отношении аэропортов Краснодара, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ульяновска, Ярославля и Казани.

Тем временем ВС РФ наступают с серьёзным преимуществом над ВСУ. Стремительно возрастает, в том числе, способность российских беспилотников эффективно обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины.