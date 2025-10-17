В России десять аэропортов ограничили на прием и выпуск рейсов

Ночью 17 октября в России ограничили на прием и выпуск рейсов десять аэропортов. Некоторые из них недоступны для полетов уже более трех часов. Последней, к 03:10 по Москве, воздушной гаванью, на которую наложили ограничения, стал аэропорт Казани. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.