Ночью 17 октября в России ограничили на прием и выпуск рейсов десять аэропортов. Некоторые из них недоступны для полетов уже более трех часов. Последней, к 03:10 по Москве, воздушной гаванью, на которую наложили ограничения, стал аэропорт Казани. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.
С вечера 16 октября на работу ограничен аэропорт Саратова. В 00:20 усиленные меры безопасности предприняли также в воздушных гаванях Калуги и Самары.
Позже ограничения ввели в отношении аэропортов Краснодара, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ульяновска, Ярославля и Казани.
Тем временем ВС РФ наступают с серьёзным преимуществом над ВСУ. Стремительно возрастает, в том числе, способность российских беспилотников эффективно обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины.