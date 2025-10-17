Юрист рассказала о возможном лишении пенсии Пугачевой

У Пугачевой все равно останется пенсия.
Певицу Аллу Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости в России, несмотря на возможное возбуждение уголовного дела, однако она может потерять почетные звания и связанные с ними доплаты. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
«В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статьей УК РФ мало представляется возможным. Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии», — пояснила Браун изданию РИА Новости.
Юрист напомнила, что гражданство, полученное по рождению, не может быть утрачено даже при совершении преступлений, связанных с терроризмом, госизменой или действиями против безопасности страны. Такие санкции предусмотрены только для граждан, получивших российский паспорт не по рождению, а по другим основаниям. При этом пенсия по старости в России назначается не только за трудовой стаж, но и как социальная гарантия для всех граждан страны. Почетные звания и надбавки к пенсии могут быть отозваны по решению суда, если судимость связана с преступлениями, перечень которых установлен законом.
После начала конфликта на Украине Алла Пугачева и ее семья уехали за границу, однако певица продолжает получать пенсию и авторские выплаты из России, включая значительные доплаты за звания и награды. Ранее сообщалось, что она несколько раз возвращалась в страну для решения личных и финансовых вопросов, а также остается правообладателем более 160 песен. Сейчас в судах рассматриваются иски о возможном ограничении ее доходов, связанных с авторскими правами.