Юрист рассказала о возможном лишении пенсии Пугачевой

Юрист напомнила, что гражданство, полученное по рождению, не может быть утрачено даже при совершении преступлений, связанных с терроризмом, госизменой или действиями против безопасности страны. Такие санкции предусмотрены только для граждан, получивших российский паспорт не по рождению, а по другим основаниям. При этом пенсия по старости в России назначается не только за трудовой стаж, но и как социальная гарантия для всех граждан страны. Почетные звания и надбавки к пенсии могут быть отозваны по решению суда, если судимость связана с преступлениями, перечень которых установлен законом.