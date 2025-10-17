Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16 октября на Солнце зафиксировали пять вспышек предпоследнего класса мощности

Согласно информации Института прикладной геофизики, 16 октября на Солнце произошла новая вспышка класса М — предпоследнего в классификации мощности. Это была пятая подобная вспышка за день.

Источник: Life.ru

«16 октября в 22:16 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N23W66) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 32 минуты», — отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов мощности: A, B, C, M и X. Самый слабый класс A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Мощные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы. Если такое облако долетает до Земли, оно может вызвать магнитную бурю.

Ранее индекс вспышечной активности Солнца достиг красного уровня впервые с июня. В среду, 15 октября, Солнце продемонстрировало беспрецедентную активность, достигнув красного уровня 8 по 10-балльной шкале вспышечной активности — самого высокого показателя с июня. Ожидается, что с пятницы по воскресенье возможны сильные магнитные бури и яркие полярные сияния.

Развенчиваем мифы, разбираем тренды и показываем, как работает мир — в разделе «Научпоп» на Life.ru.