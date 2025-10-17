16 октября на Солнце зафиксировали пять вспышек предпоследнего класса мощности

Солнечные вспышки делятся на пять классов мощности: A, B, C, M и X. Самый слабый класс A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Мощные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы. Если такое облако долетает до Земли, оно может вызвать магнитную бурю.