Рядовой Долгов спас багги с боеприпасами от атаки беспилотника ВСУ

В МО уточнили, что благодаря действиям рядового Долгова БПЛА ВСУ был ликвидирован.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Дмитрий Долгов ликвидировал ударный беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины и защитил багги с боеприпасами, сообщает Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач на одном из тактических направлений зоны проведения СВО, действуя в составе расчёта батареи гаубичного дивизиона, рядовой Дмитрий Долгов находился на огневой позиции штатного орудия 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и осуществлял воздушное прикрытие автомобиля “Багги” во время разгрузки боеприпасов. Обнаружив вражеский FPV-дрон, немедленно поднял тревогу и открыл по нему огонь из штатного оружия», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что благодаря действиям рядового Долгова БПЛА ВСУ был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.

