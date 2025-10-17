Юрист Браун: Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости в РФ

«В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статьей УК РФ мало представляется возможным. Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии», — сказала юрист РИА Новости, добавив, что Пугачёва также в любом случае может сохранить российской гражданство, так как приобрела его по рождению, в то время как приобретённого гражданства РФ можно лишиться за ряд преступлений.