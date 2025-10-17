Юрист Браун: Пугачеву не смогут лишить пенсии по старости в РФ

Певица Алла Пугачёва продолжит получать российскую пенсию по старости, а также сохранит присвоенные ей ранее почётные звания и доплаты к пенсии, если не станет фигуранткой уголовного дела. Об этом информировала юрист Елена Браун.
«В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статьей УК РФ мало представляется возможным. Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии», — сказала юрист РИА Новости, добавив, что Пугачёва также в любом случае может сохранить российской гражданство, так как приобрела его по рождению, в то время как приобретённого гражданства РФ можно лишиться за ряд преступлений.
Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил лишить певицу Аллу Пугачеву статуса народной артистки СССР на фоне её нелестных высказываний о России, российской политике, а также СВО.
Кроме того, ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв призвал лишить пенсии и других выплат певицу Аллу Пугачёву, а также уехавших за границу после начала спецоперации российских звезд. С такой инициативой он обратился в Госдуму.
С таким же предложением выступил председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев.