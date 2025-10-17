Цена золота обновила исторический максимум, превысив $4 350 за тройскую унцию

Ранее сообщалось, что заявление о потенциальной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии вызвало резкий скачок индекса Мосбиржи. Вечерние торги стали активнее дневных: индекс IMOEX2 подскочил после 20:00 и преодолел отметку в 2700 пунктов, достигнув 2703,5 пункта, что стало максимальным значением с начала октября. Инвесторы отреагировали на анонс республиканца в соцсети Truth Social, назвавшего телефонный разговор с российским президентом «хорошим и продуктивным».