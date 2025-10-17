Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена золота обновила исторический максимум, превысив $4 350 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года достигла исторического максимума на бирже Comex, превысив отметку в $4 350 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Источник: Life.ru

Согласно информации на 01:00 мск, цена на драгоценный металл составляла $4354 за тройскую унцию, что соответствует росту на 2,5%.

К 01:15 мск рост ускорился, и стоимость золота была на уровне $4367,8 за тройскую унцию, увеличившись на 2,83%.

Ранее сообщалось, что заявление о потенциальной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии вызвало резкий скачок индекса Мосбиржи. Вечерние торги стали активнее дневных: индекс IMOEX2 подскочил после 20:00 и преодолел отметку в 2700 пунктов, достигнув 2703,5 пункта, что стало максимальным значением с начала октября. Инвесторы отреагировали на анонс республиканца в соцсети Truth Social, назвавшего телефонный разговор с российским президентом «хорошим и продуктивным».

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше