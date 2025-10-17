Ричмонд
В Керчи и Феодосии появятся школы на 800 учеников

В Керчи строительная готовность школы — 38%. В ней будет обучаться 825 школьников.

Сейчас рабочие выполняют устройство кровли, кладку стен и перегородок, разрабатывают траншеи, укладывают трубы. Также на объекте устанавливаются колодцы наружных сетей водоснабжения и канализации, изготавливаются стойки усиления кладки, закладных деталей. Продолжаются электромонтажные работы и благоустройство территории.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

В Феодосии строительство школы в Челноковском массиве на 800 мест уже завершается.

Продолжаются монтаж потолков и систем вентиляции, штукатурка стен, укладка плитки, электромонтажные работы. На крыше школы устанавливают козырьки.

Осуществляется сборка мебели и благоустройство прилегающей территории, включая устройство систем освещения и видеонаблюдения.

Строительная готовность объекта составляет 88%. Завершить все работы планируют до конца 2025 года, сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.