В Керчи и Феодосии появятся школы на 800 учеников

Сейчас рабочие выполняют устройство кровли, кладку стен и перегородок, разрабатывают траншеи, укладывают трубы. Также на объекте устанавливаются колодцы наружных сетей водоснабжения и канализации, изготавливаются стойки усиления кладки, закладных деталей. Продолжаются электромонтажные работы и благоустройство территории.