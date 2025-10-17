Психиатр объяснила, как вражда между матерью и дочерью ведет к пищевым расстройствам

Проблемы с восприятием своего тела у девушек часто связаны с отношениями в семье. Врач-психотерапевт и психиатр консультативно-диагностического центра ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала KP.RU, как критика и давление со стороны матери и сестер могут привести к пищевым расстройствам.
— Девочки идентифицируют себя, в первую очередь, с матерью. Если мать вечно недовольна своей внешностью, фиксирована на диетах, часто раздражена из-за периодических перееданий и озабочена проблемами снижения веса, она не сможет научить дочерей быть эмоционально зрелыми и самодостаточными, — объяснила специалист.
По словам эксперта, соперничество между матерью и дочерью также может усугубить проблемы. Неправильное восприятие тела может возникать не только из-за отношений с матерью, но и между сестрами. Такая ситуация создает благоприятную почву для развития тревожных расстройств, депрессии расстройства пищевого поведения.
Специалист отметила, что важно поддерживать здоровую атмосферу в семье, где каждое замечание направлено на поддержку и уважение, а не на критику и соперничество.