В России введут удаленное оформление сделок с недвижимостью

Подтвердить личность можно с помощью отпечатка пальца.
В 2026 году в России оформить недвижимость можно будет дистанционно с использованием биометрических данных. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«С 1 июля 2026 года появится возможность использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью», — передает РИА Новости слова Аксененко. Он уточнил, что подтверждать личность при сделках с недвижимостью люди смогут с помощью отпечатков пальцев, лица, радужной оболочки глаза или другого биометрического признака.
В 2025 году в многофункциональных центрах (МФЦ) России начали устанавливать стойки самообслуживания по биометрии, которые позволяют гражданам подтверждать личность и получать госуслуги без участия специалистов. Сейчас подобная технология уже работает в ряде регионов, а к системе планируется подключить новые субъекты, что создает базу для расширения дистанционных сделок с недвижимостью с применением биометрических данных.