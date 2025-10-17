В России введут удаленное оформление сделок с недвижимостью

В 2025 году в многофункциональных центрах (МФЦ) России начали устанавливать стойки самообслуживания по биометрии, которые позволяют гражданам подтверждать личность и получать госуслуги без участия специалистов. Сейчас подобная технология уже работает в ряде регионов, а к системе планируется подключить новые субъекты, что создает базу для расширения дистанционных сделок с недвижимостью с применением биометрических данных.