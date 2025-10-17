Дарение или рента: Life.ru выяснил, как безопасно передать жильё детям при жизни

При передаче между близкими родственниками налог не взимается, а право собственности регистрируется сразу. Однако сделка является безвозвратной. Отменить её можно только в исключительных случаях, например, при угрозе жизни или ненадлежащем обращении с имуществом. Новый собственник может распоряжаться квартирой, включая продажу или залог. Если право проживания не закреплено в договоре, даритель может остаться без жилья.