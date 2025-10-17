The Telegraph: Встреча Путина и Трампа в Будапеште станет ударом по Европе

Британская газета The Telegraph считает, что ожидаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет серьезным ударом по Европейскому союзу.
По мнению журналистов издания, такой шаг со стороны Трампа, обсуждающего с российским лидером ситуацию на Украине, будет болезненным для Европы.
В статье также отмечается, что проведение российско-американского саммита в Венгрии под патронажем президента Виктора Орбана лишь укрепит его позиции и сведет на нет усилия Европы по ослаблению его власти.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях призвал мировых лидеров усилить давление на российского лидера Владимира Путина в преддверии встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, действия Путина зависят от США и Европы, чьи силы непосредственно влияют на продолжительность украинского конфликта.
Путин и Трамп в четверг, 16 октября, провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Стороны обсудили множество важных вопросов, а главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Главное из того, что известно на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».