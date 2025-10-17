Reuters: военные США нанесли новый удар по судну в Карибском море

Военные Соединённых Штатов нанесли очередной удар по судну в Карибском море, информирует Reuters.
В материале сказано, что судно якобы перевозило наркотические вещества.
По данным источника агентства, среди членов экипажа судна есть выжившие. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об очередном ракетном ударе по «наркотеррористам из Венесуэлы», он утверждает, что они пытались перевезти наркотические вещества в США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.
