Reuters: военные США нанесли новый удар по судну в Карибском море

По данным агентства, судно якобы перевозило наркотические вещества.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов нанесли очередной удар по судну в Карибском море, информирует Reuters.

В материале сказано, что судно якобы перевозило наркотические вещества.

По данным источника агентства, среди членов экипажа судна есть выжившие. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об очередном ракетном ударе по «наркотеррористам из Венесуэлы», он утверждает, что они пытались перевезти наркотические вещества в США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

