Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл правду о пальмовом масле

Диетолог Кабанов: Пальмовое масло не опасно для организма.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Диетолог Алексей Кабанов в интервью NEWS.ru объяснил, что пальмовое масло не представляет серьезной опасности для здоровья. Его широкое использование даже премиальными брендами, включая производителей элитного шоколада, подтверждает этот факт.

— Многие крупные производители продуктов питания, в том числе всемирно известные компании, выбирают именно пальмовое масло для изготовления своей продукции. Примечательно, что даже премиальные бренды включают этот компонент в рецептуру своих изделий, — пояснил специалист.

При этом эксперт отметил парадокс: потребители часто опасаются пальмового масла, хотя редко обращают внимание на действительно вредные компоненты вроде избытка сахара или соли. Кабанов рекомендует покупателям внимательно изучать состав продуктов на этикетках и делать осознанный выбор, основываясь на полной информации, а не на стереотипах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что названы продукты с большим содержанием селена.