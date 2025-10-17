Эксперт раскрыл правду о пальмовом масле

При этом эксперт отметил парадокс: потребители часто опасаются пальмового масла, хотя редко обращают внимание на действительно вредные компоненты вроде избытка сахара или соли. Кабанов рекомендует покупателям внимательно изучать состав продуктов на этикетках и делать осознанный выбор, основываясь на полной информации, а не на стереотипах.