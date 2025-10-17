Генетический скрининг перед ЭКО начнут делать по ОМС

Перечень услуг, доступных по полису ОМС, предлагается расширить за счет дородового генетического скрининга и новых диагностических исследований с использованием искусственного интеллекта. Такие меры заложены в проекте программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, опубликованном Минздравом на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишут «Ведомости».
По информации пресс-службы Минздрава, проект предусматривает увеличение объемов оказываемой помощи и расширение спектра бесплатных услуг для граждан России, сообщают «Ведомости».
В документ впервые включены расходы на проведение преимплантационных генетических исследований эмбрионов перед процедурой ЭКО. Такая диагностика помогает отобрать для переноса эмбрион без генетических аномалий и снизить риск прерывания беременности на поздних сроках.
Планируется проверка эмбрионов на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Моногенные болезни возникают из‑за мутации в одном гене — к ним относят муковисцидоз, гемофилию, болезнь Гоше и другие; их симптомы могут проявляться в любом возрасте. Структурные перестройки хромосом связаны с изменениями их строения, что может приводить к проблемам с репродуктивной функцией и врожденным патологиям, включая синдромы Дауна и Патау.
Кроме того, в список бесплатных услуг по ОМС планируется включить неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) — анализ крови беременной, позволяющий на ранних сроках оценить риск хромосомных аномалий у плода. Сейчас НИПТ по ОМС проводится только в Москве.
