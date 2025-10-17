Генетический скрининг перед ЭКО начнут делать по ОМС

Планируется проверка эмбрионов на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Моногенные болезни возникают из‑за мутации в одном гене — к ним относят муковисцидоз, гемофилию, болезнь Гоше и другие; их симптомы могут проявляться в любом возрасте. Структурные перестройки хромосом связаны с изменениями их строения, что может приводить к проблемам с репродуктивной функцией и врожденным патологиям, включая синдромы Дауна и Патау.