Космонавты Рыжиков и Зубрицкий более шести часов находились за бортом МКС

Российские космонавты выполнили программу внекорабельной деятельности и выйдут за борт МКС ещё раз через две недели.

Источник: Комсомольская правда

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершили выход на внешнюю поверхность МКС. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации Роскосмос. Сообщается, что они находились вне корабля 6 часов 11 минут. Корпорация вела трансляцию выхода Рыжикова и Зубрицкого за борт станции.

Сообщается, что российские космонавты установили аппаратуру для научного эксперимента «Экран-М», очистили один из иллюминаторов модуля «Звезда» и выполнили ряд других операций.

Через две недели космонавты снова выйдут за борт МКС, информирует ведомство.

Накануне космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов впервые в мире выступили в роли тифлокомментаторов для незрячих, описав виды планеты с орбиты.

