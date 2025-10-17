Ещё семь российских аэропортов закрыли на приём и выпуск самолётов

В данный момент временные ограничения на приём и выпуск самолётов действуют ещё в четырёх российских аэропортах. Согласно информации ФАВТ, в период с 0:21 по 0:57 план «Ковёр» объявили в воздушных гаванях Калуги, Самары, Краснодара и Ульяновска. Подчёркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей воздушных судов при перелётах.