Возрождения маршрута № 18 в Хабаровске пока не предвидится

Альтернативы маршруту № 18 нет, поэтому теперь хабаровчанам приходится добираться в обе стороны, совершая не одну пересадку.
«Был единственный маршрут 18, и его не стало. Как людям добираться до аэропорта, до центрального кладбища и далее по пути следования?», «Приходится в аэропорт ехать на двух и более автобусах, и обратно так же», — пишут местные.
Ранее перевозчик отказался от работы на маршруте — все это время администрация ищет замену, но желающих нет до сих пор.
«Администрацией города объявлен конкурс на право перевозок по маршруту, проводятся конкурсные процедуры. Ежедневно на сайте администрации города размещается извещение о привлечении на маршрут перевозчика на временной основе (до окончания проведения конкурса). Желающих пока нет», — сообщили в мэрии Хабаровска.
В мэрии также уточняют, что маршрутная сеть в любом случае позволяет добраться из Южного до аэропорта, пусть даже с пересадками — а это «соответствует социальному стандарту транспортного обслуживания населения».