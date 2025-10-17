Ричмонд
Омичей предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Аферисты предлагают оперативно заменить газовое оборудование.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области участились случаи мошенничества по новой схеме: аферисты звонят гражданам якобы от имени газовых служб и требуют срочно оформить договор на техническое обслуживание внутридомового (ВДГО) или внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования. Для «подтверждения» договора жертве предлагают перейти на поддельный сайт и продиктовать код из SMS — после этого мошенники получают доступ к банковским счетам.

Это лишь одна из множества IT-зависимых схем, активно используемых преступниками в Омской области в 2025 году. По данным правоохранителей, с начала года в регионе зарегистрировано уже 4 064 случая хищений с использованием цифровых технологий, а общий ущерб превысил 1,32 миллиарда рублей.

Один из недавних случаев, когда мошенники представляются коммунальщиками произошел 7 октября: в полицию обратилась пожилая жительница Омска, которой накануне якобы позвонил сотрудник «Водоканала». Он попросил женщину назвать код из SMS для «проверки счетчиков». После этого злоумышленники, получив доступ к ее данным, убедили пенсионерку перевести более 1,4 миллиона рублей на так называемый «безопасный счет».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей преступников.

В полиции напоминают омичам, что сотрудники банков, налоговой службы, полиции и других государственных органов никогда не звонят с просьбой назвать коды из SMS или перевести деньги, а так называемого «безопасного счета» не существует — это выдумка мошенников.

Если вам предлагают «сохранить» деньги переводом — немедленно прекратите разговор и сообщите в полицию по номеру 102 или 112.

Ранее мы писали, что омичам возвращают газ только после вмешательства в ситуацию прокуратуры.