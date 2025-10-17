Омичей предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Один из недавних случаев, когда мошенники представляются коммунальщиками произошел 7 октября: в полицию обратилась пожилая жительница Омска, которой накануне якобы позвонил сотрудник «Водоканала». Он попросил женщину назвать код из SMS для «проверки счетчиков». После этого злоумышленники, получив доступ к ее данным, убедили пенсионерку перевести более 1,4 миллиона рублей на так называемый «безопасный счет».