Над Сочи прозвучала серия взрывов, силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА

В ночь на 17 октября серия взрывов прозвучала над Сочи. Согласно предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали, что слышали около трёх взрывов в воздушном пространстве Адлера. Как утверждают очевидцы, характерные звуки пролёта беспилотных летательных аппаратов появились со стороны Абхазии.

В городе на протяжении почти всей ночи работает сирена воздушной тревоги. Официальных сообщений от местных властей или Министерства обороны пока не поступало.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчёты ПВО в период с 20:00 до 23:00 четверга отразили удары украинских БПЛА в четырёх регионах России, сбив в общей сложности 23 воздушных цели. По данным военного ведомства, одиннадцать дронов были перехвачены над территорией Курской области, по пять БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей, ещё два беспилотника ликвидировали над территорией Республики Крым.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

