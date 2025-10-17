Указами Президента России награждены жители Иркутской области

Несколько человек из Иркутской области получили государственные награды по указам президента России. Среди них — ученые, педагог и многодетные родители. Об этом сообщил губернатор Иркутской области в своём Telegram-канале.
Ученые из Иркутска были отмечены за свои работы. Директор Института химии Андрей Иванов разработал новые материалы для производства резины. Исследователь Евгений Скляров открыл девять новых минералов и работает с учеными из других стран.
«Им подготовлено в соавторстве пять путеводителей к экскурсиям по различным объектам Восточного Саяна, Прибайкалья и Забайкалья. Входит в состав Национального комитета Международной программы геологической корреляции ЮНЕСКО», — сказал губернатор.
Также награды получили директор детского творческого центра Любовь Макеева, которая руководит учреждением более 20 лет, и семья Медведевых, воспитывающая четверых детей.