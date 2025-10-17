Россияне смогут оформить ипотеку или снять жилье по биометрии: как сделки станут бесконтактными

С середины 2026 года россияне смогут заключать сделки с недвижимостью бесконтактно. Для этого потребуются только биометрические данные человека. Соответствующую систему внедрят в пользование с 1 июля. Об этом подробно рассказал депутат Александр Аксененко, цитирует РИА Новости.
Так, оформить ипотеку или снять жилье можно будет, приложив данные отпечатков пальцев, лица и оболочки глаза, поделился парламентарий. Такая правовая норма позволит заключать сделки с недвижимостью без необходимости физического присутствия, заметил депутат.
«Использование биометрии также повысит уровень безопасности, снизит риски подделки документов и мошенничества. Биометрические данные — это уникальная и необновляемая информация, которая в течение всей жизни человека неизменна. То есть исключены ошибки в идентификации участников сделки, а также мошенничество», — добавил Александр Аксененко.
Между тем в ноября россиян ждет смена графика выплат социальных пособий для семей с детьми, а также — пенсионеров. Выплаты будут осуществляться досрочно.