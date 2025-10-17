Украинское оперативное командование «Юг» сообщило о потерях среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате удара по учебному центру.
Как передает «Зеркало недели», инцидент произошел после атаки двумя баллистическими ракетами.
Военная служба правопорядка начала служебное расследование обстоятельств происшествия. Точные данные о количестве погибших и раненых украинское командование не предоставило, передает Lenta.ru.
Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью 16 октября нанесли массированный удар по объектам газовой энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины.
Ранее бойцы российской армии освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР. Освобождением первого занимались подразделения группировки войск «Запад». Российские военные также освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.
5 октября подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. В этот же день появилась информация, что ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике Украины. По предварительным данным, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала».