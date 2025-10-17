Один штраф для россиян поднимут до 50 тысяч рублей

МЧС России предлагает в 25 раз поднять штраф для граждан, управляющих маломерными судами в пьяном виде. В ведомстве считают, что сейчас размер штрафа не соответствует тяжести нарушения.
В МЧС России хотят повысить штраф за управление небольшим судном в пьяном виде до 50 тысяч рублей. Сейчас наказание составляет от 1 500 до 2 000 рублей, либо лишение прав на срок от года до двух. В ведомстве считают, что это недостаточно серьезная санкция за подобное нарушение.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что за аналогичное нарушение автомобилистов не только лишают прав, но штрафуют на 45 тысяч рублей. В документе также предлагается изменить срок лишения прав на управление маломерным судном с одного — двух лет, до полутора — двух лет.