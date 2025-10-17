Соскин: Путин оказался в выигрыше после телефонного разговора с Трампом

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал понять Дональду Трампу, что его нельзя «запугать», заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Трамп решил Путина пугать этими Tomahawk и прочими какими-то вещами. Но Путина этим не испугаешь и не возьмёшь», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что президент РФ обладает удивительным стратегическим мышлением, благодаря которому Путин принимает правильные решения даже в «самых сложных ситуациях».
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил приверженность РФ политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса.