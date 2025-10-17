Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соскин: Путин оказался в выигрыше после телефонного разговора с Трампом

Президент РФ обладает удивительным стратегическим мышлением.

Источник: АиФ Воронеж

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал понять Дональду Трампу, что его нельзя «запугать», заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Трамп решил Путина пугать этими Tomahawk и прочими какими-то вещами. Но Путина этим не испугаешь и не возьмёшь», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он отметил, что президент РФ обладает удивительным стратегическим мышлением, благодаря которому Путин принимает правильные решения даже в «самых сложных ситуациях».

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил приверженность РФ политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше