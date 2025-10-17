Новая выставка-раздача домашних питомцев пройдёт во Владивостоке 18 октября

Завтра, 18 октября, на четвёртом и пятом этажах торгово-развлекательного комплекса «Черёмушки» в Первомайском районе Владивостока состоится благотворительная выставка-раздача бездомных животных. Мероприятие начнётся в 11:00 и продлится до 18:00, гости смогут забрать понравившихся питомцев по договору об ответственном хранении при наличии паспорта.
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в экспозиции представлены животные разных возрастов — от щенков и котят до взрослых собак и кошек. Все они получили ветеринарное заключение о состоянии здоровья и прошли необходимые прививки. По договору передача питомцев включает обязательство нового владельца заботиться о животном и при необходимости возвращать его фонду, если возникнут трудности.
Посетители мероприятия также могут передать фонду корма, наполнитель для лотков, ветошь, игрушки и другие необходимые вещи.
Организатором выставки выступает волонтёрское движение «Спасём жизнь» при поддержке администрации города в рамках проекта «Животные города_В», запущенного в 2022 году по инициативе главы Владивостока Константина Шестакова. За время работы проекта в черте города установлено 50 дог-боксов в парках и скверах и оборудовано шесть площадок для выгула и дрессировки собак, которые уже стали популярным местом для прогулок с питомцами.
Волонтёры «Спасём жизнь» проводят стерилизацию и вакцинацию бездомных животных, организуют регулярные благотворительные акции и помогают содержать подопечных на передержках, где они получают уход, корм и лекарства.
На прошлой неделе, 11 и 12 октября, на острове Русский прошёл масштабный фестиваль «Собаки города_В», собравший более 1 200 жителей и около 800 собак. Участники приняли участие в соревнованиях на полосе препятствий, конкурсе костюмов и прослушали лекции кинологов и ветеринаров о правильном уходе за питомцами. Организатором фестиваля выступила компания «Мастадор» при поддержке администрации Владивостока и проекта «Животные города_В».