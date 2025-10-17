Новая выставка-раздача домашних питомцев пройдёт во Владивостоке 18 октября

Организатором выставки выступает волонтёрское движение «Спасём жизнь» при поддержке администрации города в рамках проекта «Животные города_В», запущенного в 2022 году по инициативе главы Владивостока Константина Шестакова. За время работы проекта в черте города установлено 50 дог-боксов в парках и скверах и оборудовано шесть площадок для выгула и дрессировки собак, которые уже стали популярным местом для прогулок с питомцами.