Блог-шоу «Ситуация» посвящен пяти городам края

Выпуски посвящены Сосновоборску, Минусинску, Ачинску, Лесосибирску и Дивногорску. Зрителей ждут обзоры молодёжных центров, ключевых городских достопримечательностей и мест для досуга, истории успеха местной молодёжи. Благодаря шоу молодые жители региона узнают, где искать поддержку своих идей и почему именно в Красноярском крае нужно начинать путь к мечте.
Выпуски блог-шоу «Ситуация» будут публиковаться в официальном паблике агентства раз в две недели по четвергам. Первый видеоролик о молодёжной столице Красноярского края, городе Сосновоборске, уже доступен для просмотра.
Команда проекта также предлагает молодым людям со всей страны рассказать о своей малой родине. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в ВКонтакте пост с хештегом #ситуациямымолодые, рассказав о родном населённом пункте и о том, чем он вдохновляет. Самые интересные истории получат подарки от организаторов.