Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блог-шоу «Ситуация» посвящен пяти городам края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края презентовало блог-шоу «Ситуация». Команда проекта сняла серию видеороликов о точках притяжения и возможностях для молодёжи в пяти малых городах региона. Блог-шоу создано при поддержке программы «Регион для молодых» и нацпроекта «Молодёжь и дети».

Источник: Без источника

Выпуски посвящены Сосновоборску, Минусинску, Ачинску, Лесосибирску и Дивногорску. Зрителей ждут обзоры молодёжных центров, ключевых городских достопримечательностей и мест для досуга, истории успеха местной молодёжи. Благодаря шоу молодые жители региона узнают, где искать поддержку своих идей и почему именно в Красноярском крае нужно начинать путь к мечте.

Выпуски блог-шоу «Ситуация» будут публиковаться в официальном паблике агентства раз в две недели по четвергам. Первый видеоролик о молодёжной столице Красноярского края, городе Сосновоборске, уже доступен для просмотра.

Команда проекта также предлагает молодым людям со всей страны рассказать о своей малой родине. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в ВКонтакте пост с хештегом #ситуациямымолодые, рассказав о родном населённом пункте и о том, чем он вдохновляет. Самые интересные истории получат подарки от организаторов.