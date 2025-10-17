В Хабаровском крае нашли «капсулу времени» с записями 30-летней давности

Теперь находку назвали «капсулой времени» — пожелтевшие страницы хранят истории о туристах, встречах с природой и, возможно, о приключениях на хребте Дуссе-Алинь. Сотрудники заповедника решили начать рубрику «Заметки Заповедной Избушки» и поочередно раскрывать эти записи читателям, делясь историями из далёких лет.