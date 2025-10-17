Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае нашли «капсулу времени» с записями 30-летней давности

Дневник обнаружили в избушке на озере Корбохон.

В Хабаровском крае сотрудники Буреинского заповедника во время экспедиции нашли старый дневник лесной избушки на озере Корбохон, — сообщает телеграм-канал «Заповедник Буреинский».

Самая первая запись, сделанная ещё в 1992 году, звучит с юмором и строгостью одновременно: «Туристы! Если будете шкодить — мы вашу лавочку прикроем». Последняя отметка в тетради датируется 2013-м.

Теперь находку назвали «капсулой времени» — пожелтевшие страницы хранят истории о туристах, встречах с природой и, возможно, о приключениях на хребте Дуссе-Алинь. Сотрудники заповедника решили начать рубрику «Заметки Заповедной Избушки» и поочередно раскрывать эти записи читателям, делясь историями из далёких лет.