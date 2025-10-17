Новосибирская «Сибирь» уступила «Ак Барсу» со счётом 1:4 на домашнем льду

«Очень много делали сегодня потерь, не было заряженности на то, чтобы выиграть борьбу. Много, что нужно было сделать сегодня, но мы не увидели этого. Отсюда такой результат, хотя счёт 1:2 держался до последних минут. Закономерность пока остаётся прежней, много ненужных ошибок совершаем, которые не позволяют нам правильно и экономно играть в плане энергии», — отметил главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.