Новосибирская «Сибирь» уступила «Ак Барсу» со счётом 1:4 на домашнем льду

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс» и уступила со счётом 1:4.
Единственную шайбу в составе новосибирской команды забросил нападающий Илья Люзенков. Гости ответили четырьмя голами. У казанцев отличились Артём Галимов, Митчелл Миллер, Кирилл Семёнов и Владимир Алистров.
«Очень много делали сегодня потерь, не было заряженности на то, чтобы выиграть борьбу. Много, что нужно было сделать сегодня, но мы не увидели этого. Отсюда такой результат, хотя счёт 1:2 держался до последних минут. Закономерность пока остаётся прежней, много ненужных ошибок совершаем, которые не позволяют нам правильно и экономно играть в плане энергии», — отметил главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.
Буцаев также добавил, что в начале встречи команде пришлось долго играть в меньшинстве, что сказалось на дальнейшем ходе матча. По его словам, во втором периоде у сибиряков были удачные игровые отрезки, но этого не хватило для перелома ситуации.