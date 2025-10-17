Омские кондитеры начнут получать какао из Колумбии

В Омск с деловым визитом прибыл представитель крупного колумбийского бизнеса Сесар Перес — учредитель компаний D"Origenn и Wimex Group, специализирующихся на поставках какао, кофе и кондитерских изделий. Визит проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Омской области и Колумбийско-евразийской торговой палатой.