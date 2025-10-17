Омские кондитеры начнут получать какао из Колумбии

В Омск с деловым визитом прибыл представитель крупного колумбийского бизнеса Сесар Перес — учредитель компаний D"Origenn и Wimex Group, специализирующихся на поставках какао, кофе и кондитерских изделий. Визит проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Омской области и Колумбийско-евразийской торговой палатой.
В ходе переговоров стороны договорились о поставках колумбийского какао омским предприятиям для производства шоколадной продукции. Также обсуждается возможность экспорта российских кондитерских изделий в Колумбию.
Помимо пищевой промышленности, намечено сотрудничество в сфере энергетики и приборостроения. Сесар Перес посетил научно-производственное объединение «МИР», где обсуждались перспективы совместных проектов.
Визит колумбийского бизнесмена стал ответным: в конце августа — начале сентября делегация омских предпринимателей побывала с рабочей поездкой в Колумбии.
