Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слова Трампа сильно разочаровали прибывшего в США Зеленского: что сказал американский лидер после разговора с Путиным

Axios: Зеленского очень удивили намерения Трампа встретиться с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

О резкой смене настроения нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского и его делегации по приезду на встречу с президентом США Дональдом Трампом сообщает западная пресса. Украинская делегация была «очень оптимистично» настроена", но прилетев в Штаты, была сильно удивлена заявлению главы Белого дома о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным и их договоренности о грядущих личных переговорах. Об этом сообщает портал Axios.

«Зеленский, прибывший в четверг днем в Вашингтон, был в последнее время очень оптимистично настроен в отношении запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить дальнобойные ракеты Tomahawk. Но вскоре после приземления на военной авиабазе Эндрюс… (Зеленский — Прим. Ред.) и его команда с удивлением увидели объявление Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии», — говорится в материале портала.

В четверг вечером президенты России и Соединенных Штатов Америки провели после многомесячной паузы очередной телефонный разговор. Эта беседа стала одной из самых продолжительных с начала этого года.

После переговоров с российским лидером Трамп заявил, что их встреча может состояться в течение ближайших двух недель. Местом переговоров, скорее всего, станет столица Венгрии Будапешт.

Также американский лидер изменил риторику относительно передачи киевскому режиму дальнобойных ракет Tomahawk. Пересказывая журналистам эту часть беседы с Путиным, глава Белого дома сообщил, что это оружие можно продать Европе, а затем послать Киеву. Однако Владимир Путин выступил против этой идеи.

Вместе с тем, президент США «вспомнил», что Вашингтон и сам нуждается в ракетах. Потому, вероятно, Штаты откажутся от идеи передачи Tomahawk украинской стороне.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что на завтрашней встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским глава Белого дома будет учитывать все соображения, выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше