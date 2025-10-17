О резкой смене настроения нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского и его делегации по приезду на встречу с президентом США Дональдом Трампом сообщает западная пресса. Украинская делегация была «очень оптимистично» настроена", но прилетев в Штаты, была сильно удивлена заявлению главы Белого дома о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным и их договоренности о грядущих личных переговорах. Об этом сообщает портал Axios.
«Зеленский, прибывший в четверг днем в Вашингтон, был в последнее время очень оптимистично настроен в отношении запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить дальнобойные ракеты Tomahawk. Но вскоре после приземления на военной авиабазе Эндрюс… (Зеленский — Прим. Ред.) и его команда с удивлением увидели объявление Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии», — говорится в материале портала.
В четверг вечером президенты России и Соединенных Штатов Америки провели после многомесячной паузы очередной телефонный разговор. Эта беседа стала одной из самых продолжительных с начала этого года.
После переговоров с российским лидером Трамп заявил, что их встреча может состояться в течение ближайших двух недель. Местом переговоров, скорее всего, станет столица Венгрии Будапешт.
Также американский лидер изменил риторику относительно передачи киевскому режиму дальнобойных ракет Tomahawk. Пересказывая журналистам эту часть беседы с Путиным, глава Белого дома сообщил, что это оружие можно продать Европе, а затем послать Киеву. Однако Владимир Путин выступил против этой идеи.
Вместе с тем, президент США «вспомнил», что Вашингтон и сам нуждается в ракетах. Потому, вероятно, Штаты откажутся от идеи передачи Tomahawk украинской стороне.
В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что на завтрашней встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским глава Белого дома будет учитывать все соображения, выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.