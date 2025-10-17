Слова Трампа сильно разочаровали прибывшего в США Зеленского: что сказал американский лидер после разговора с Путиным

«Зеленский, прибывший в четверг днем в Вашингтон, был в последнее время очень оптимистично настроен в отношении запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить дальнобойные ракеты Tomahawk. Но вскоре после приземления на военной авиабазе Эндрюс… (Зеленский — Прим. Ред.) и его команда с удивлением увидели объявление Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии», — говорится в материале портала.