Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: разговор Трампа и Путина сорвал планы Украины по эскалации

Полковник уточнил, что Трампу следует приструнить Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Телефонный разговор президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов помешал украинской стороне реализовать план, касающийся эскалации конфликта на Украине, заявил Дэниел Дэвис.

«Зеленский думал, что украинцы ничего не будут подписывать, а будут сражаться, как хотят европейские друзья. Но после этого звонка у него только одна дорога к прекращению боевых действий», — сказал он.

Полковник ВС Соединённых Штатов в отставке отметил, что президенту США следует вспомнить, что Киев несколько раз пытался сорвать мирное урегулирование. По его словам, Трампу следует «решить фундаментальные разногласия между сторонами конфликта», приструнив Зеленского.

Напомним, в ходе телефонного разговора с Трампом Путин подтвердил приверженность Российской Федерации политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса.

Ранее советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Путин оказался в выигрыше после телефонного разговора с Трампом.