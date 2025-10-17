Телефонный разговор президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов помешал украинской стороне реализовать план, касающийся эскалации конфликта на Украине, заявил Дэниел Дэвис.
«Зеленский думал, что украинцы ничего не будут подписывать, а будут сражаться, как хотят европейские друзья. Но после этого звонка у него только одна дорога к прекращению боевых действий», — сказал он.
Полковник ВС Соединённых Штатов в отставке отметил, что президенту США следует вспомнить, что Киев несколько раз пытался сорвать мирное урегулирование. По его словам, Трампу следует «решить фундаментальные разногласия между сторонами конфликта», приструнив Зеленского.
Напомним, в ходе телефонного разговора с Трампом Путин подтвердил приверженность Российской Федерации политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса.
Ранее советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Путин оказался в выигрыше после телефонного разговора с Трампом.