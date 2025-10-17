Ричмонд
В Калининграде уничтожили партию больных горшечных цветов из Литвы

На складе временного хранения «Сириус» в Калининградской области специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили карантинный объект при проверке партии горшечных цветов, поступивших из Литвы. Всего в партии находилось 3491 растение.

Источник: pixabay.com

По результатам фитосанитарного контроля в восьми экземплярах зантедескии, происхождением из Германии, обнаружен эхинотрипс американский (Echinothrips americanus) — опасный карантинный вредитель. Наличие вредителя подтвердили специалисты лаборатории Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Чтобы предотвратить распространение карантинного объекта на территории России, заражённые растения в количестве восьми штук будут уничтожены под контролем должностных лиц Россельхознадзора.

Ведомство напоминает участникам внешнеэкономической деятельности, что вся подкарантинная продукция при ввозе в Россию должна быть свободна от жизнеспособных карантинных объектов, включённых в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.