В Калининграде уничтожили партию больных горшечных цветов из Литвы

По результатам фитосанитарного контроля в восьми экземплярах зантедескии, происхождением из Германии, обнаружен эхинотрипс американский (Echinothrips americanus) — опасный карантинный вредитель. Наличие вредителя подтвердили специалисты лаборатории Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Чтобы предотвратить распространение карантинного объекта на территории России, заражённые растения в количестве восьми штук будут уничтожены под контролем должностных лиц Россельхознадзора.
Ведомство напоминает участникам внешнеэкономической деятельности, что вся подкарантинная продукция при ввозе в Россию должна быть свободна от жизнеспособных карантинных объектов, включённых в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.