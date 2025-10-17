Ричмонд
Движение транспорта в районе Главной улицы ограничат 20 октября из-за киносъемок

Движение транспорта ограничат в районе улицы Главная 20 октября, сообщил Дептранс Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения связаны с проведением киносъемок. Они будут действовать с 06:00 до 23:59 и коснутся участков улицы Главная от дома 2 до дома 8 и от дома 5 до дома 11, а также проезд между ее четной и нечетной сторонами от дома 5 до дома 6.

Ранее Дептранс предупредил, что движение автотранспорта будет ограничено на участках улицы Восточная с 20 октября до 14 января 2026 года. Это связано с проведением ремонтных работ.

Для движения будет перекрыто одна-две полосы. Также на участках ограничения будет временно закрыта парковка.