Pais: Сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца

Напомним, основатель компании Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик Эрмай погиб в Каталонии, упав в ущелье с высоты 150 метров во время экскурсии. Сообщалось, что сын Джонатан сопровождал его на этой роковой прогулке. Погибшему был 71 год.