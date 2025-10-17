Pais: Сына основателя испанской компании Mango подозревают в убийстве отца

В Испании в условиях строгой секретности возобновили следствие по делу о гибели основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, одного из крупнейших испанских бизнесменов. Об этом информирует газета Pais.
Сообщается, что подозреваемым по делу является сын погибшего предпринимателя Джонатан Андик, при этом правоохранители не имеют убедительных улик против него, однако противоречивые показатели Андика-младшего вызывают подозрения.
Напомним, основатель компании Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик Эрмай погиб в Каталонии, упав в ущелье с высоты 150 метров во время экскурсии. Сообщалось, что сын Джонатан сопровождал его на этой роковой прогулке. Погибшему был 71 год.
