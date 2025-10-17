Ричмонд
Ирландский журналист высмеял «большую делегацию» Зеленского в Вашингтоне

Ирландский журналист Чей Боуз иронично прокомментировал встречу главы офиса президента Украины Андрея Ермака с делегацией сторонников Владимира Зеленского в Вашингтоне, состоявшей всего из двух человек. Об этом Боуз написал в социальной сети X.

Журналист пошутил, что делегацию Зеленского встретили «огромной толпой», прикрепив к своему посту видео, на котором Ермак и его помощник подходят к двум людям с плакатами и украинским флагом.

— Два человека, — подчеркнул он с сарказмом.

15 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация встретилась в США с представителями американских военно-промышленных компаний, которые производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.

14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что 17 октября лидер киевского режима Владимир Зеленский попросит его передать Украине ракеты Tomahawk. Ранее СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен принять Зеленского в Белом доме в пятницу.

Трамп в четверг, 16 октября, выступая перед журналистами, дал понять, что Вашингтон не сможет предоставить Украине ракеты Tomahawk. По словам американского лидера, Соединенным Штатам также необходимо это оружие.

