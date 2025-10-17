В порту Владивостока не продохнуть от ввезённых машин — фото

Отсрочка повышения утилизационного сбора на месяц стала окном возможностей для приморцев и россиян в целом. Не желая переплачивать после 1 декабря, они массово скупают авто, попадающие под новые правила расчёта, — с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил.
В доказательство тому — официальные данные. Более 17,5 тысячи импортных транспортных средств для личного пользования прошли через таможню Владивостока с 1 октября 2025 года. Причём объём импорта в первые две недели октября вырос на 24% по сравнению с первой половиной сентября. А среди популярных марок, по данным таможни, есть те самые Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade, Audi Q7, Hyundai Staria с мощными двигателями.
При этом устойчивым спросом пользуются Toyota Wish, Mitsubishi Eclipse Cross, Daihatsu Hijet, Honda Freed, Suzuki Jimny, Suzuki Swift, Mercedes C180, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat. Всё это авторазнообразие, от которого буквально рябит в глазах, запечатлел в порту Владивостока фотокорр. ИА PrimaMedia.