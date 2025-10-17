В порту Владивостока не продохнуть от ввезённых машин — фото

В доказательство тому — официальные данные. Более 17,5 тысячи импортных транспортных средств для личного пользования прошли через таможню Владивостока с 1 октября 2025 года. Причём объём импорта в первые две недели октября вырос на 24% по сравнению с первой половиной сентября. А среди популярных марок, по данным таможни, есть те самые Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade, Audi Q7, Hyundai Staria с мощными двигателями.