Росавиация: в аэропортах Ижевска, Казани и Уфы ввели временные ограничения

Мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в воздушных гаванях Уфы и Ижеска, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты Ижевска и Уфы. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Кроме того, ограничения на полёты установлены в воздушной гавани Казани.

В ночь на пятницу временные ограничения на выпуск и приём самолётов также действовали в аэропортах Ульяновска, Калуги, Самары, Краснодара и Саратова. В настоящее время в Ульяновске и Саратове ограничения сняты.