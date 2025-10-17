Росавиация: в аэропортах Ижевска, Казани и Уфы ввели временные ограничения

Временные ограничения на выпуск и приём самолётов установлены в воздушных гаванях Уфы и Ижеска, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорты Ижевска и Уфы. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Кроме того, ограничения на полёты установлены в воздушной гавани Казани.
В ночь на пятницу временные ограничения на выпуск и приём самолётов также действовали в аэропортах Ульяновска, Калуги, Самары, Краснодара и Саратова. В настоящее время в Ульяновске и Саратове ограничения сняты.