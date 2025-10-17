Ушел из жизни бывший ректор ИГУ Юрий Павлович Козлов

Ранее агентство сообщало, что в апреле этого года в Иркутске на 76 году ушел из жизни заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор физико-математических наук Владимир Дыхта. Он являлся автором и соавтором 115 научных работ, в том числе 11 монографий. Владимир Дыхта также стал одним из разработчиков типовой модели «Регион» в рамках госпрограммы «Сибирь».