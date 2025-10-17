Ушел из жизни бывший ректор ИГУ Юрий Павлович Козлов

IrkutskMedia, 17 октября. На 91-м году жизни ушел из жизни учёный, преподаватель, доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный эколог Российской Федерации Юрий Павлович Козлов. Мужчина скончался 15 октября в Москве.
Как сообщают в пресс-службе Иркутского государственного университета, Юрий Павлович с 1977 по 1990 год возглавлял учебное заведение в должности ректора. Учёный сыграл важную роль в укреплении научного потенциала и развитии образовательных традиций университета. В 1978 году по инициативе педагога была создана межфакультетская кафедра физико-химической биологии.
Юрий Павлович придавал большое значение международным связям университета. По инициативе бывшего ректора были заключены договоры о сотрудничестве с некоторыми зарубежными вузами.
Ранее агентство сообщало, что в апреле этого года в Иркутске на 76 году ушел из жизни заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор физико-математических наук Владимир Дыхта. Он являлся автором и соавтором 115 научных работ, в том числе 11 монографий. Владимир Дыхта также стал одним из разработчиков типовой модели «Регион» в рамках госпрограммы «Сибирь».