ООН: Гибель военкора Зуева — пример высокой цены, которую платят журналисты

Офис генерального секретаря ООН отреагировал на гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.
Представитель генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул, что журналисты, работающие в зонах конфликтов, часто платят высокую цену за выполнение своей профессиональной деятельности, и смерть Зуева является очередным свидетельством этому.
— Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу, — заявил Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.
16 октября стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Уточняется, что его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
Позже делегация Российской Федерации обратилась в ЮНЕСКО с призывом осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. В официальном заявлении делегация призвала генерального директора ЮНЕСКО осудить преступление в соответствии с решениями Генеральной конференции и Исполнительного совета организации.