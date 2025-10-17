Ричмонд
ООН: Гибель военкора Зуева — пример высокой цены, которую платят журналисты

Офис генерального секретаря ООН отреагировал на гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.

Офис генерального секретаря ООН отреагировал на гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.

Представитель генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул, что журналисты, работающие в зонах конфликтов, часто платят высокую цену за выполнение своей профессиональной деятельности, и смерть Зуева является очередным свидетельством этому.

— Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу, — заявил Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.

16 октября стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Уточняется, что его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Позже делегация Российской Федерации обратилась в ЮНЕСКО с призывом осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. В официальном заявлении делегация призвала генерального директора ЮНЕСКО осудить преступление в соответствии с решениями Генеральной конференции и Исполнительного совета организации.

