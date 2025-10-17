Врач назвал основные правила, как лечить кашель в сезон простуд

С приходом осени и увеличением числа простудных заболеваний кашель становится частым спутником. Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессор, д.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Андрей Малявин рассказал KP.RU, как правильно его лечить, чтобы избежать осложнений.
— Если есть мокрота, подавлять кашлевый рефлекс ни в коем случае нельзя. Иначе может быть застой мокроты. Однако если кашель непродуктивный (сухой), стоит использовать препараты, подавляющие его, — объяснил эксперт.
Малявин отметил, что при влажном кашле лучшим выбором являются муколитические препараты. Они помогают разжижать мокроту и облегчают ее выведение, не увеличивая ее объем.
— Надо понимать, что в основном отхаркивающие — это рвотные средства. При самолечении пациенты любят назначать себе солодку, алтей, мышатник и прочие. С медицинской точки зрения при влажном кашле приоритетны муколитические препараты, — заключил эксперт.
При сухом кашле лучше использовать ненаркотические противокашлевые препараты, которые не вызывают зависимости. Такие лекарства не приводят к поражению дыхательного центра. Однако препараты стоит принимать лишь при надсадном кашле, мешающем повседневной жизни.