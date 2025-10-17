Вэнс заявил, что РФ и Украина ещё не готовы урегулировать конфликт

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс выразил мнение, что Российская Федерация и Киев в настоящее время не готовы к сделке по урегулированию конфликта на Украине.
«Несмотря на всю энергичную дипломатию президента США, для того, чтобы люди оказались у финишной черты, нужны две стороны, готовые к сделке. Сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы её продолжим, русские и украинцы не пришли к точке, в которой они смогут заключить сделку», — сказал он.
Высказывание прозвучало в разговоре с телеканалом Newsmax.
Напомним, в ходе телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность Российской Федерации политико-дипломатическим методам урегулирования кризиса на Украине.
Ранее советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Путин оказался в выигрыше после телефонного разговора с Трампом.