Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что РФ и Украина ещё не готовы урегулировать конфликт

Путин подтвердил приверженность РФ политико-дипломатическим методам урегулирования.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс выразил мнение, что Российская Федерация и Киев в настоящее время не готовы к сделке по урегулированию конфликта на Украине.

«Несмотря на всю энергичную дипломатию президента США, для того, чтобы люди оказались у финишной черты, нужны две стороны, готовые к сделке. Сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы её продолжим, русские и украинцы не пришли к точке, в которой они смогут заключить сделку», — сказал он.

Высказывание прозвучало в разговоре с телеканалом Newsmax.

Напомним, в ходе телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность Российской Федерации политико-дипломатическим методам урегулирования кризиса на Украине.

Ранее советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Путин оказался в выигрыше после телефонного разговора с Трампом.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше