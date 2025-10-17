В России расширят перечень бесплатных медицинских услуг

В частности, будет осуществляться проверка эмбрионов на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Моногенными заболеваниями являются наследственные патологии, которые развиваются из-за мутации в одном гене. Речь идет о муковисцидозе, гемофилии, болезни Гоше и др. Симптомы таких заболеваний могут проявиться в любом возрасте. Структурные хромосомные перестройки — это изменения в структуре хромосом. Эти мутации могут привести к нарушениям репродуктивной функции, а также стать причиной врожденных заболеваний, включая синдромы Дауна и Патау.