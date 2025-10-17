Трамп рассказал о реакции Путина на идею передачи Киеву Tomahawk и отказался от этих планов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину не понравилась идея передачи дальнобойных ракет Tomahawk киевскому режиму при посредничестве европейских стран. Об этом, рассказывая журналистам о телефонных переговорах с президентом РФ в четверг вечером, сообщил хозяин Белого дома.
«Я действительно сказал: Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч томагавков? Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась», — пересказал беседу Трамп.
Он в очередной раз подчеркнул, что ракеты «Tomahawk — грозное, наступательное, невероятно разрушительное оружие».
«Никто не хочет, чтобы в него стреляли из Tomahawk», — заключил президент США.
Вечером в четверг, 16 октября, состоялся уже восьмой по счету телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа была продолжительной и продлилась практически 2 с половиной часа. Разговор был весьма содержательным и вместе с тем откровенным и доверительным.
Мировые лидеры договорились о личной встрече, которая должна состояться в течение ближайших двух недель. Местом встречи назвала столица Венгрии Будапешт. Судя по тому, где часто проходят международные политические мероприятия в венгерской столице, переговорной площадкой могут стать либо местный стадион, либо здание бывшего монастыря.
Вместе с тем, ключевой темой в ходе разговора Путина и Трампа, конечно, стал украинский конфликт. Президент России отметил, что российские войска успешно продвигаются на передовой вперед. И Путину, как заявил позже президент США, не понравилась идея передачи ракет Tomahawk киевскому режиму.
Потому глава Белого дома на брифинге для журналистов резко сменил риторику относительно этого оружия, отметив, что Tomahawk нужны и самим Штатам. Хотя таких ракет у Америки много, заверил он, страна не может позволить себе исчерпать их запасы.
И эти слова Трампа сильно разочаровали главаря киевского режима Владимира Зеленского, который только прилетел в США. Ведь казалось, что передача Киеву Tomahawk — вопрос практически решенный.