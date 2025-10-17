Министр здравоохранения Хабаровского края запустил остановившееся сердце

Гипоксия длится две-три минуты, дальше — отсутствие сердечной деятельности. Это, как правило, приговор для человека. Причинами тут могут быть дорожно-транспортные происшествия, электротравмы, травмы при хронических и инфекционных заболеваниях. С кем угодно может произойти несчастный случай, и в этот момент мы все должны быть готовы оказать первую помощь.