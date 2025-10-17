Министр здравоохранения Хабаровского края запустил остановившееся сердце

Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции «Запусти сердце». Уроки реанимации осваивали и в правительстве региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По статистике ежегодно в нашей стране от потенциально предотвратимых причин погибает большое число людей, — подчеркнул вице-губернатор края Артём Мельников. — Среди них и неоказание своевременной помощи при неотложных состояниях. Тут медлить нельзя, надо срочно принять все меры, чтобы спасти жизнь пострадавшего.
Министр здравоохранения края Станислав Мальцев, который провел практические занятия, отметил:
Гипоксия длится две-три минуты, дальше — отсутствие сердечной деятельности. Это, как правило, приговор для человека. Причинами тут могут быть дорожно-транспортные происшествия, электротравмы, травмы при хронических и инфекционных заболеваниях. С кем угодно может произойти несчастный случай, и в этот момент мы все должны быть готовы оказать первую помощь.
Вместе с инструкторами сотрудники правительства обсудили правила и тактику оказания помощи при обмороке, поражении током, затрудненном дыхании, ранениях и других экстренных случаях. Теорию закрепили практикой на манекенах-тренажерах.
Сердечно-легочная реанимация по нормативам должна проводиться не менее 30 минут. Задача непростая, она требует больших усилий, но она вознаграждается спасением жизни.